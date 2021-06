Twee jaar langer 18 ploegen in 1A, integratie beloftenploegen in 1B en amateurreeksen vanaf 2022

Belgisch voetbalDe Hoge Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), het orgaan waarin vertegenwoordigers van de Pro League, KBVB, ACFF en Voetbal Vlaanderen de voetbalregels vastleggen, heeft woensdag de integratie van veertien beloftenteams in 1B en de amateurreeksen vanaf het seizoen 2022-2023 goedgekeurd. Er werd ook groen licht gegeven aan de verlenging van het huidige format in 1A - met verkorte play-offs en achttien ploegen - tot en met 2022-2023.

De Pro League bereikte midden juni een principe-akkoord over twee dossiers die al bijna een jaar op de onderhandelingstafel liggen. Het huidige format in 1A - met 18 ploegen die na de reguliere competitie verkorte Champions’ en Europe Play-offs afwerken - wordt verlengd met een jaar tot en met het seizoen 2022-2023. En vanaf 2022-2023 zullen tot veertien profclubs hun beloftenteams kunnen inschrijven in 1B (vier teams), eerste nationale (vier teams) en tweede nationale (zes teams).

Daarmee was de kous nog niet af, want de beslissing vereiste een wijziging van de bondregels. Dat valt onder de bevoegdheid van de Hoge Raad, waarin ook de amateurvleugels hun stem hebben. Op 16 juni raakten de profclubs het onderling eens, maar was er nog geen akkoord met ACFF en Voetbal Vlaanderen. Er waren wel al afspraken over soepelere licentievoorwaarden en financiële compensaties, maar vooral de Franstalige federatie aasde op een extra promovendus naar 1B. De Hoge Raad kwam eigenlijk voor het laatst samen die bewuste 16 juni, maar er werd nog een zitting gepland op de slotdag van het seizoen om de knoop te ontwarren.

Volledig scherm Pierre François, CEO van de Pro League. © Photo News

Dat is CEO Pierre François gelukt, want de Hoge Raad keurde woensdag de nieuwe bondsregels goed. De Pro League heeft het over een “historisch akkoord”. Profclubs krijgen de kans om hun beloftenteams in te schrijven in 1B, eerste nationale en tweede nationale (VV en ACFF). Wie in welke reeks uitkomt, is afhankelijk van de rangschikking in de U21-competitie van de Pro League komend seizoen 2021-2022.

“Er zullen (voor de geïntegreerde U23-teams) strikte regels voor de speelgerechtigdheid van de spelers worden toegepast, enerzijds om het goede verloop van de competities te garanderen en anderzijds om de doelstelling te bereiken, zodat de talenten van onze clubs kunnen profiteren van een hoogwaardige postformatie”, laat de Pro League nog weten.

Verder staat vast dat Lierse Kempenzonen in 1B blijft en dus niet degradeert. Club NXT verdwijnt volgend seizoen terug naar de beloftencompetitie, Virton neemt de plek in 1B in. Deinze wordt door de soepelere voorwaarden voor de licentie in 1B niet gestraft voor zijn stadion, dat niet helemaal conform de reglementen was.

Volledig scherm Club NXT. © BELGA