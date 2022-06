Twee jaar cel voor Iraniër die handtekening Michel Louwagie en contracten Sint-Truiden vervalste

VoetbalEen Iraanse man is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en een geldboete van 4.000 euro omdat hij contracten van Sint-Truiden had vervalst en op andere documenten de handtekening van AA Gent-manager Michel Louwagie had nagemaakt.

Met die documenten had hij voetballers in Iran helpen oplichten. Volgens zijn advocate had de man de feiten gepleegd om zijn torenhoge gezondheidsrekeningen te kunnen afbetalen.

Het was een agent van de UEFA in Iran die de bal aan het rollen bracht toen hij de AA Gent-manager verwittigde dat een spelersmakelaar in Iran voetballers benaderde met een document waarop Louwagie’s handtekening stond. Diezelfde spelersmakelaar had ook twee spelers van de Iraanse nationale ploeg benaderd met contractvoorstellen die zogezegd van Sint-Truiden kwamen.

Alle documenten bleken vals. De Iraniër had in België die valse documenten opgemaakt en de spelersmakelaar had er in Iran de spelers mee benaderd. De makelaar beweerde voor buitenlandse voetbalclubs te werken en eiste van de spelers een vergoeding voor onkosten die hij zogenaamd gemaakt had terwijl hij voor hen clubs zocht. Als de spelers betaalden, verdween de valse makelaar spoorloos en bleek er van de zogenaamde buitenlandse interesse geen sprake.

“Blind door vorm van diabetes”

Het parket Halle-Vilvoorde vervolgde alleen de man die in België de documenten had vervalst. Die was in het verleden ook al veroordeeld voor valsheid in geschrifte.

“Mijn cliënt wordt langzaam blind door een ernstige vorm van diabetes en heeft torenhoge ziekenhuisrekeningen”, pleitte de advocate van de Iraniër. “Hij zag geen andere uitweg dan op deze manier geld te verdienen om die rekeningen te kunnen betalen. Intussen heeft hij een invaliditeitsuitkering en zit hij in een collectieve schuldenregeling, en heeft hij de misdaad achter zich gelaten. We vragen een werkstraf.”

De rechtbank vond een werkstraf niet gepast en legde een effectieve gevangenisstraf op.