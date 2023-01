Twee domme rode kaarten, maar geen doelpunten: Anderlecht en Antwerp verdelen de buit

Net als in de heenronde hielden Anderlecht en Antwerp het ook nu op een scoreloos gelijkspel. RSCA speelde verdienstelijk, maar kwam amper tot kansen. RAFC kende evenmin een offensieve topdag. Zo werden de rode kaarten voor Stengs en Raman nog de meest in het oog springende fases van de dag.

Anderlecht-Antwerp begon met supportersprotest. Een deel van de Anderlechtfans pakte uit met spandoeken tegen hoofdaandeelhouder Marc Coucke en ‘niet-uitvoerend’ voorzitter Wouter Vandenhaute. Viel verder nog te lezen op een doek te midden de spionkop: ‘Stap 1 cultuuromslag? Uw ontslag’. Na het stilaan gebruikelijke gemor werd er ook gevoetbald.

Al dient gezegd dat het spel zich in de eerste helft voortdurend afspeelde tussen de twee strafschopgebieden. Anderlecht tikte het balletje bij momenten aardig rond op de middenstrook, maar in de zestien van Antwerp geraken bleek o zo moeilijk. Een plaatsbal van Verschaeren uit de tweede lijn was Anderlechts gevaarlijkste wapenfeit voor de pauze. Tussendoor claimde de thuisploeg vergeefs een strafschop: Pacho kreeg de bal weliswaar tegen de hand, maar had hem per ongeluk tegen zichzelf aan getrapt.

Antwerp liet Anderlecht – bewust of onbewust? – een beetje komen. Maar veel scherpe tegenprikken kon de ploeg van Mark van Bommel in de eerste periode niet geven. Nieuwkomer Gyrano Kerk, die meteen in de basis werd gedropt als vervanger van de geschorste Vincent Janssen, kreeg amper een bruikbare bal. Muja kwam namens Antwerp het dichtst bij een goal, maar de Kosovaar besloot in het zijnet.

Kort na de rust moest er dan toch eens een keeper de handen uit de mouwen steken. Die keeper was Bart Verbruggen. Bij een schot van Kerk ging de Anderlechtgoalie goed naar de hoek. Even later was Verbruggen ook paraat bij een dubbele poging van Balikwisha en Muja. De bezoekers leken dus even de bovenhand te gaan nemen, maar dan verloor Calvin Stengs zijn zelfbeheersing. De anders zo rustige Stengs verkocht Diawara een slag en mocht meteen gaan douchen.

In het daaropvolgende tumult kregen Ritchie De Laet en Benito Raman geel. Dat laatste bleek trouwens geen detail, want toen Raman een kwartier voor tijd een nieuwe overtreding beging op Pacho was het ook voor de Anderlechtspits einde wedstrijd. Raman kon het zelf amper bevatten, maar heel slim was het alleszins niet.

In het slot van de partij was het 4-3-2 tegen 4-4-1. Het was voor beide ploegen in eerste instantie zaak om geen doelpunt meer te incasseren, wat ook niet meer gebeurde. Zo werd het dus uiteindelijk een nul-nulletje. Geen van de twee ploegen die daar veel mee opschiet.

