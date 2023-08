Trésor trekt stekker uit Burnley-deal, kan Kompany Genk-aanvaller alsnog overtuigen?

Mike Trésor (24) lijkt dan toch niet te vertrekken bij Racing Genk . De Rode Duivel bereikte eerder een akkoord met het Burnley van Vincent Kompany, maar trok gisterenavond de stekker uit de transfer. Het is afwachten of de Premier League-club Trésor alsnog kan overtuigen of dat het op andere pisten zal inzetten.

Zien we Mike Trésor straks in de Premier League voetballen? De kans leek tot woensdagmiddag heel erg groot, maar is intussen fel afgenomen. Burnley had zich het voorbije weekend gemeld bij Genk met een concreet voorstel: huur mét een verplichte aankoopoptie. Zodoende kon de ploeg van Vincent Kompany voldoen aan alle Financial Fairplay-regels.

Vervolgens bereikte Trésor een persoonlijk akkoord met Burnley. In afwachting van een definitief akkoord op clubniveau nam hij dinsdag afscheid van Genk. Trésor zou door een kleine blessure namelijk sowieso niet mee afreizen richting Adana. Vandaag zou hij wel richting Engeland gaan om zijn medische testen af te leggen, maar woensdagavond kwam er plots een kink in de kabel. Trésor ging twijfelen over zijn overstap en trok de stekker eruit. Het valt af te wachten of Vincent Kompany hem in de laatste twee dagen van de mercato alsnog kan overtuigen.

Met de komst van Alieu Fadera anticipeerde Genk al vroeg in de mercato op een eventueel vertrek van Trésor, waarvan altijd werd verwacht dat hij ondanks een nog twee jaar doorlopend contract de club zou verlaten. De voorbije maanden werd hij volop in verband gebracht met een transfer. Telkens bleef die uit. Nochtans informeerden verschillende ploegen. Zo werd Lille nooit concreet, zag Trésor zelf een overgang naar Crystal Palace en het Franse Reims niet zitten, en haakte Fulham onlangs definitief af.

Paintsil blijft

De situatie van Joseph Paintsil is volledig anders. Nadat de Ghanese aanvaller eerder aangaf geen trek te hebben in een overstap naar Southampton deed hij nu hetzelfde met Leeds United. Ter herinnering: de Championship-club had 8 miljoen euro (plus 2 miljoen in bonussen) over voor Paintsil, maar dat was onvoldoende voor Genk. KRC deed een tegenvoorstel, maar een akkoord met Leeds werd niet gevonden. Paintsil, die donderdag tegen Adana Demirspor (play-off Conference League) geschorst is, liet de Genkse clubleiding weten dat hij de club deze zomer niet wil verlaten, niet voor Leeds en ook niet voor een andere club.

