Trésor tóch naar Burnley: Kompany overtuigt Genk-aanvaller alsnog van uitleenbeurt met verplichte aankoopoptie

Trésor leek woensdag al op weg naar de Premier League-club, maar begon plots te twijfelen of de speelstijl van Burnley wel bij hem paste en blies de deal verrassend af. Omdat Kompany de vleugelspits per se wilde binnenhalen, ging hij donderdag het gesprek met hem aan. Dat had het voor Burnley gewenste effect: Trésor bleek alsnog voldoende overtuigd.

Paintsil blijft

De situatie van Joseph Paintsil is volledig anders. Nadat de Ghanese aanvaller eerder aangaf geen trek te hebben in een overstap naar Southampton deed hij nu hetzelfde met Leeds United. Ter herinnering: de Championship-club had 8 miljoen euro (plus 2 miljoen in bonussen) over voor Paintsil, maar dat was onvoldoende voor Genk. KRC deed een tegenvoorstel, maar een akkoord met Leeds werd niet gevonden. Paintsil, die donderdag tegen Adana Demirspor (play-off Conference League) geschorst is, liet de Genkse clubleiding weten dat hij de club deze zomer niet wil verlaten, niet voor Leeds en ook niet voor een andere club.