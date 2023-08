Trekt Trésor naar Burnley? Kompany is fan, Genk staat niet weigerachtig tegenover huur met verplichte optie

Marc Degryse schat precaire situatie Hoefkens in en gooit bloemetje naar Riemer: “Hij heeft punten gescoord”

Dat Anderlecht vandaag competitieleider is, had ook Marc Degryse een maand geleden niet durven voorspellen. Onze huisanalist looft trainer Brian Riemer. “Hij is rustig gebleven onder de kritiek.” Daarnaast schat Degryse de stilaan precaire situatie van Carl Hoefkens bij Standard in én ziet hij dat het overleven wordt voor Vincent Kompany met Burnley. “Als hij met dit materiaal in de Premier League blijft, heeft hij zeer goed gewerkt.”