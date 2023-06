Transferverbod voor RWDM en Standard al snel terug opgeheven

De Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond legde Standard en RWDM een tijdelijk transferverbod op. Maar na enkele uren was dat al weer opgeheven. Bij Standard waren er problemen door de kapitaalsverhoging, maar dat probleem was op dinsdag al verholpen. RWDM kondigde ondertussen al een eerste transfer aan.

“De Licentiecommissie heeft op maandag 25 juni 2023 beslist een verbod aan RWD Molenbeek (5479) en Standard de Liège (16) op te leggen op aanwerving van spelers die in de eerste ploeg zouden kunnen worden opgesteld”, viel er op woensdag te lezen op de website van de voetbalbond.

Bij RWDM gaat het om een transfer uit het verleden. De Brusselaars moeten nog de som van 605.000 euro betalen aan KV Oostende voor Mickaël Biron. De spits, het voorbije seizoen goed voor 16 doelpunten, stapte in de zomer van 2022 voor liefst 2,5 miljoen euro over naar RWDM. Dat bedrag zou in schijven worden betaald, maar de laatste betalingstermijn is niet gehaald.

Bij het bestuur van RWDM klinkt het dat de recente reorganisatie van de club mee gezorgd heeft voor de vertraging in de afbetaling van de schijf: “Dat zal heel kortelings opgelost zijn.” Naar verluidt zou de betaling intussen al overgemaakt zijn en heeft de betrokken commissie het bedrag ook al ontvangen. Het transferverbod werd snel opgeheven en even later kondigden de Brusselaars met Guillaume Hubert hun eerste transfer aan.

Komst Mundle

Ook Standard kreeg een transferverbod opgelegd, maar dat is dan weer van zeer korte duur. De Amerikaanse eigenaars van 777 Partners kondigden maandag een kapitaalsverhoging van 13,7 miljoen euro aan om te voldoen aan de licentievoorwaarden. “Onze club merkt in dit verband op dat, in tegenstelling tot de aanvankelijk ontvangen informatie, de Licentiecommissie vandaag heeft meegedeeld dat bepaalde kleine verplichtingen niet kunnen wachten tot 30 juni, op straffe van een tijdelijk transferverbod”, liet de club maandag al weten. “Ondanks deze onverwachte wijziging zal de komende dagen het nodige worden gedaan zodat ons personeelsbestand verder versterkt kan worden, zoals gepland.”

Intussen zegt Standard het nodige gedaan te hebben en is dinsdag alles betaald, waardoor het verbod woensdag al niet meer van toepassing is.

Standard-TD Fergal Harkin toonde zich al actief op de markt. Dinsdag kondigden de Rouches namelijk de komst van Romaine Mundle (Spurs) aan. Eerder versterkte de ploeg van Carl Hoefkens zich al met Isaac Price (Everton) en Aiden O’Neill (Melbourne City). Het trio was transfervrij op te halen.

Volledig scherm Standard-aanwinst Romaine Mundle. © Getty Images