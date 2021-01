Transferverbod of puntenaftrek: in hervormd licentiesysteem kunnen er in loop van seizoen sancties volgen

VoetbalDe voetbalbond heeft de afgelopen maanden het licentiesysteem geanalyseerd en is tot de conclusie gekomen dat het systeem aan een grondige hervorming toe is. “Er wordt gepoogd een beter financieel beheer van de clubs doorheen het gehele seizoen te bewerkstelligen”, klinkt het. De voetbalbond gaat de clubs nu continu opvolgen en zal bijvoorbeeld ook een bredere waaier aan sancties kunnen hanteren. Ook het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) wordt hervormd.

De voorbije jaren werden uitspraken van de licentiecommissie of het BAS alsmaar vaker gecontesteerd. Denk maar aan vorig seizoen. Toen kregen Standard, Oostende en Moeskroen in eerste instantie geen licentie voor de jaargang 2020-2021. Die werd wel verkregen via het BAS. Moeskroen haalde op die manier voor de vijfde keer in zes jaar zijn licentie via het BAS. Ook in 1B waren er vier clubs die in eerste instantie geen proflicentie konden bemachtigen.

De KBVB wil dat euvel nu inperken met een duidelijker licentiesysteem. “Met het nieuwe systeem hopen we de clubs beter te kunnen sturen in de richting van een gezond financieel beheer doorheen het ganse seizoen, waar in de eerste plaats de clubs zelf meer baat zullen bij hebben, al hun stakeholders en bij uitbreiding het gehele voetbalecosysteem”, aldus CEO Peter Bossaert.

De hervorming is gestoeld op een aantal pijlers.

1. Continue opvolging en tussentijds ingrijpen, goede clubs worden met rust gelaten

Het huidige systeem, waarbij clubs één keer per jaar ten gronde beoordeeld worden op hun financieel dossier, wordt aangevuld met systeem van continue opvolging van het financieel beheer van de clubs op basis van een knipperlichtenmodel, dat goede clubs doorheen het seizoen met rust laat en extra aandacht geeft aan clubs die opvolging nodig hebben.

Quote De brede waaier aan sanctiemo­ge­lijk­he­den gaat van het beperken tot inkomende transfers, het beperken van de spelers die in de kern mogen worden opgenomen, financiële boetes, puntenaf­trek... KBVB

Het is de bedoeling om enigszins te kunnen afstappen van de momentopname van het huidige licentieproces. Deze pro-actieve opvolging van de clubs met mogelijkheid om tussentijds in te grijpen, zal een betere bijsturing mogelijk maken doorheen het seizoen. “Deze ‘alles of niets’-uitspraken leiden tot een overvloed aan procedures”, zegt Bossaert nog.

2. Een bredere waaier aan sanctiemogelijkheden

Het continue proces betekent dat de Licentiecommissie en desgevallend het BAS ook doorheen het seizoen sanctionerend zal kunnen optreden ten aanzien van een profclub bij wie aantal indicatoren op rood zouden komen te staan. Hiertoe voorziet de voetbalbond in een brede waaier aan disciplinaire sancties. Dat varieert van het beperken van inkomende transfers, het beperken van de spelers die in de kern mogen worden opgenomen, financiële boetes, puntenaftrek, etc. De licentie zelf kan doorheen het seizoen niet worden ingetrokken.

3. Mogelijkheid tot ruling

Clubs kunnen uitzonderlijk en in specifieke omstandigheden een ruling aanvragen. Bij een ruling kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een meerjarenplan met regelmatige tussentijdse controles. Tijdens de periode van de ruling staat de betrokken club onder toezicht. De beslissing om een ruling toe te staan wordt genomen door de Licentiecommissie.

4. Aparte licentiekamer voor het profvoetbal bij het BAS

Het BAS zal in zijn werking een aantal nieuwe principes doorvoeren. Er komt een aparte Kamer voor de licenties van het profvoetbal. Dit is noodzakelijk vanwege de vaak grote complexiteit van de dossiers. Deze Kamer zal enkel beroep kunnen doen op een aparte lijst van zeer gespecialiseerde arbiters.

5. Auditoraat voor de licenties

Het huidige Licentiedepartement wordt omgevormd tot het Auditoraat voor de Licenties van het Profvoetbal, met aan het hoofd een Auditeur-Generaal (dhr. Nils Van Brantegem) die binnen de KBVB eenzelfde onafhankelijk statuut heeft als dat van de Bondsprocureur. Het Auditoraat is verantwoordelijk voor de continue opvolging van de dossiers, die in een volgende fase beoordeeld worden door de Licentiecommissie of desgevallend het BAS.

Volledig scherm Peter Bossaert, CEO van de KBVB. © BELGA