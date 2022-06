TRANSFERSOAPS. Oorlog tussen een maffieuze makelaar en Van Holsbeeck: na een eindeloze soap belandde Silvio Proto niet bij Barcelona, wel bij Anderlecht

Antwerp Ex-coach Priske daagt Antwerp voor de rechter: “Als er een zaak komt, lossen we dat intern op”

Brian Priske is boos. De ex-trainer van Antwerp sleept de Great Old voor de rechter. De Deen zou nog altijd wachten op zijn maandloon van mei, zijn vakantiegeld, zijn wedstrijdpremie van de laatste match in Union en zijn ontslagvergoeding. Priske vond intussen een nieuwe uitdaging bij Sparta Praag in Tsjechië – een dikke week na zijn ontslag op de Bosuil, wat het vermoeden doet rijzen dat Priske al langer in gesprek was met die club. Toen hij met andere woorden nog bij Antwerp aan de slag was. In Deurne Noord wenste men niet te reageren. “Mocht het tot een rechtszaak komen, zullen we dat intern oplossen. En zeker niet via de media.”

