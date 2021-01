Transfer Talk. Özil naar Fenerbahce - Lepoint tekent voor anderhalf seizoen bij Moeskroen - Sint-Truiden huurt Lavalée (ex-Standard)

Özil verlaat Arsenal

Een aftocht langs de achterpoort. Arsenal heeft een akkoord bereikt met Mesut Özil (32) over de vroegtijdige beëindiging van zijn nog lopende contract. De voormalige smaakmaker nam afscheid van zijn ploegmaats. Hij tekent eerstdaags bij het Turkse Fenerbahce.

Özil was met een salaris van bijna 400.000 euro per week een van de bestbetaalde spelers in de Premier League. Alleen bleven de prestaties de afgelopen twee jaar uit. Bij zijn trainers was de ex-Real Madridspeler niet meer welkom. Sinds 7 maart speelde de Duitser geen seconde meer voor Arsenal. Özil werd in 2014 wereldkampioen met zijn land in Brazilië.

Fransman Yann Bodiger van La Liga naar Eupen?

Speurt AS Eupen naar versterking, dan richt het zijn aandacht vaak op Spanje. Met de Iberiërs Jordi Condom als sportief directeur en Beñat San José als coach is dat logisch. Deze keer gaat het om de Fransman Yann Bodiger (25) van wie het contract bij FC Cadiz — momenteel 9de in La Liga — in juni afloopt. Een vaste waarde is hij daar niet. Sinds de start van het seizoen viel hij zeven keer in en speelde hij één volledige match, begin december thuis tegen Barça (2-1 winst).

Yann Bodiger is een verdedigende middenvelder. Een concurrent dus voor Jens Cools, Edo Kayembe en Emmanuel Agbadou, al is het best mogelijk dat Agbadou de komende weken centraal in de defensie de positie van Benoît Poulain zal overnemen. Poulain werd vrijdag in de match tegen Anderlecht na 52 minuten op een draagberrie afgevoerd en gevreesd wordt voor een ernstige blessure. (AR)

Nu ook officieel: Lepoint tekent voor anderhalf seizoen bij Moeskroen

Het hing al even in de lucht en is nu ook officieel. Middenvelder Christophe Lepoint (36) maakt de overstap van Kortrijk naar Moeskroen. Hij ondertekende op Le Canonnier een contract voor anderhalf seizoen.

Lepoint speelde eerder voor Les Hurlus in het seizoen 2008-2009. Hij speelde toen 31 wedstrijden voor de Henegouwers, waarna AA Gent hem weghaalde. Vervolgens zou Lepoint ook nog voor Waasland-Beveren, Charlton, Zulte Waregem en Kortrijk voetballen. Dit seizoen kwam hij bij de Kerels slechts zeven keer in actie.

“Net als onze andere winteraanwinst, zal Christophe Lepoint zijn ervaring, grinta en kennis van het kampioenschap bijbrengen aan de groep van Moeskroen”, meldt de club. Moeskroen verraste zaterdag KRC Genk (2-0) op speeldag twintig in de hoogste klasse en gaf zo de rode lantaarn door aan Waasland-Beveren.

Lavalée naar STVV

Dimitri Lavalée, die vorig jaar transfervrij van Standard naar het Duitse Mainz 05 trok, komt voor de rest van het seizoen op huurbasis naar STVV. De linksvoetige verdediger kan zowel op de flank als centraal in de verdediging worden uitgespeeld. Lavalée debuteerde met Standard in de Europa League bij Eintracht Frankfurt. Onder Preud’homme werd hij echter nooit een vaste waarde en dus trok hij naar Mainz waar hij een contract tekende tot 2024. (FKS)

