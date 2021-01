Transfer Talk. Nu ook officieel: Lepoint tekent voor anderhalf seizoen bij Moeskroen

Racing Genk Van den Brom blij met nieuwe rechtsach­ter Preciado: “Ambitieuze jongen met specifieke kwalitei­ten”

14 januari John van den Brom gelooft in de kwaliteiten van de 22-jarige rechtsachter Angelo Preciado, die overkomt van het Ecuadoriaanse Independiente del Valle. De Zuid-Amerikaan moet op de rechterflank de opvolger worden van Joakim Maehle. “Angelo is een jonge, gretige, ambitieuze jongen met specifieke kwaliteiten in de manier van spelen zoals wij dat graag zien”, vertelde de Nederlandse Genk-trainer.