Transfer Talk. Dorian Dessoleil op zucht van Antwerp - Wesley terug naar Club Brugge?

Opmerkelijke binnenlandse transfer in de maak. Dorian Dessoleil (29), al verschillende seizoenen kapitein van Charleroi, staat op het punt om te tekenen bij R. Antwerp FC. De linksvoetige centrale verdediger onderhandelde de voorbije dagen met de Great Old en zou nu vandaag (net als Genk-speler Dwomoh) zijn handtekening zetten op de Bosuil.

Dessoleil speelt sinds 2015 voor de Carolo’s. Hij kwam er sindsdien 203 keer in actie en groeide er in die zes seizoenen uit tot boegbeeld en publiekslieveling. Opmerkelijk: Dessoleil ligt nog vier seizoenen onder contract bij de Zebra’s en zal dus vermoedelijk een fikse duit kosten. Volgens Transfermarkt.de ligt zijn marktwaarde momenteel op 3 miljoen euro. Afgelopen weekend viel Dessoleil in de slotseconden van de match tegen Zulte Waregem nog uit met een blessure aan de adductoren. Hij is dit weekend sowieso onbeschikbaar. (MVS)

Keert Wesley terug naar Club Brugge?

Af te halen in Birmingham, bij Aston Villa: Wesley Moraes Ferreira da Silva (24), de gewezen spits van Club Brugge. De Braziliaan zit er – twee jaar na z’n transfer voor 25 miljoen euro – op een zijspoor. Wesley mocht dit seizoen tot dusver welgeteld één minuutje meedoen, en was gisteravond zelfs niet opgenomen in de kern voor de Caraboa Cup. Villa wil nog deze zomer af van de fysiek sterke aanvaller, omdat het aantal buitenlandse spelers in Engeland beperkt is. Plaats vrijmaken voor anderen heet zoiets.

In Birmingham hopen ze dat de oplossing uit Brugge komt. Een verhaal dat doet denken aan dat van Lovre Kalinic (ex-AA Gent). Hij wordt sinds vorig seizoen uitgeleend aan de ploeg waar-ie doorbrak: Hajduk Split. Voor een soortgelijk scenario tekenen ze in Villa. De interesse in Wesley – 1-voudig Braziliaans international – is namelijk beperkt.

Club houdt het dossier al een aantal weken in de gaten. De naam Wesley viel er eerder deze mercato al, maar wat doe je dan met Bas Dost? De Nederlander werd begin dit jaar nog de ‘missing link’ genoemd door Clement, maar van dat krediet schiet dezer dagen nog weinig over. Dost is naar het achterplan verdwenen in Brugge en werd de voorbije dagen al in verband gebracht met Feyenoord…

Daarbovenop komt dat Wesley – die bij Villa twee miljoen euro netto per jaar verdient – nog niet de oude is na zijn zware knieblessure begin 2020. De aanvaller scheurde toen z’n voorste kruisband en stond daardoor een jaar langs de kant. Sindsdien heeft hij zijn coach, Dean Smith, niet meer kunnen overtuigen. De komst van Danny Ings – voor 35 miljoen euro – heeft Wesley ook niet geholpen. Ings zit aan twee goals in twee wedstrijden. Zorgt Club straks voor de oplossing, twee jaar nadat Wesley de (toenmalige) recordverkoop was? (NP/TTV/KTH)

Bologna leent Denswil uit aan Trabzonspor

De Nederlandse verdediger Stefano Denswil wordt door het Italiaanse Bologna tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Turkse subtopper Trabzonspor, zo maakte de club bekend. De 28-jarige Denswil was van januari tot juni op uitleenbasis bij Club Brugge aan de slag. Eerder was de Nederlander een steunpilaar in de Brugse verdediging van 2015 tot 2019. De linksvoetige verdediger werd drie keer landskampioen en won één keer de beker met Brugge.

In 2019 koos hij voor een avontuur in de Serie A bij Bologna, waar hij intussen al een tijdje op een zijspoor zit. Vorig seizoen speelde hij slechts 122 minuten bij Bologna, verdeeld over vijf wedstrijden. In Italië loopt zijn overeenkomst na dit seizoen af. Denswil maakte in 2012 zijn professionele debuut voor Ajax Amsterdam, drie jaar later maakte hij de overstap naar Club Brugge.

Moeskroen huurt Ismaël Sow van Bordeaux

Tweedeklasser Excel Moeskroen huurt de Franse verdediger Ismaël Sow tot het einde van het seizoen zonder aankoopoptie van de Franse eersteklasser Girondins de Bordeaux, zo maakte de club vandaag bekend. De twintigjarige Sow kan zowel op rechts als links uit de voeten.