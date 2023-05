‘Trainer’ Marc Degryse voorspelt vroege exit in titelclash: “Als dié straks tekeergaat zoals vorige week op Genk, zit de hele Bosuil achter hem aan”

Met welke 11 zullen Antwerp en Union aantreden? Wat wordt de sleutel van de wedstrijd? En waarom gaat het om veel meer dan tactiek? Onze huisanalist Marc Degryse kruipt, met stift en een tekenbord, in de hoofden van Mark van Bommel en Karel Geraerts en fileert uitvoerig de titelclash. “Van Bommel zal vroeg of laat in de wedstrijd het vernuft van Stengs nodig hebben.”