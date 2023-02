Tour de Tedesco: nieuwe bondscoach ook aanwezig op Cercle-Club, zijn vierde wedstrijd dit weekend

Domenico Tedesco weet wat te doen. Vrijdagavond op Mechelen, zaterdagavond in Antwerp en in Brussel en zondag op de Brugse derby. Het is maar een greep uit het programma van de nieuwe bondscoach. Na de vele vergaderingen en de wedstrijden op tv - “Ik schat zo’n stuk of twintig” -, is zijn speurtocht naar Rode Duivels nu echt begonnen. Bezoekjes aan Madrid, Manchester en Milaan zullen snel volgen.

In Mechelen had Tedesco z’n assistent van bij de Rode Duivels mee, Max Urwantschky. In Antwerpen was ook kersvers technisch directeur Franky Vercauteren van de partij. In de tribunes van de Bosuil was Tedesco te zien in gesprek met Antwerp-voorzitter Paul Gheysens en general manager Sven Jaecques.