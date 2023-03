Toptransfer van Red Flames-doelvrouw Nicky Evrard zo goed als rond: Gouden Schoen trekt naar Engelse topclub Chelsea

Belgisch voetbalDe transfer van Red Flames-doelvrouw en Gouden Schoen Nicky Evrard (27) naar Chelsea zou zo goed als rond zijn. De laatste contractdetails worden geregeld en de handtekeningen staan weldra op de documenten. Vanaf volgend seizoen is Evrard van de Blues. Voor haar medische testen was ze dik twee weken geleden al in Londen en haar makelaar is formeel: “Nicky wordt de best betaalde doelvrouw van de wereld”.