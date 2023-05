Toneelstukje van Ronny Deila komt in rijtje van ‘heimelijke’ transfersoaps rond trainers in België: “Ik heb toch geen misdaad begaan?”

Eerst staalhard een bod van Club ontkennen , vijf dagen later is de handtekening gezet. Er lijkt een toneelstukje opgevoerd, maar daarmee is (ex-)Standard-trainer Ronny Deila in België geen uitzondering. Een blik op de vijf grootste transfersoaps rond trainers in België uit het recente verleden.

1 • De videoboodschap van Trond Sollied naar Olympiakos: “Ik heb geen misdaad begaan”

Club kaapte Ronny Deila achter de rug van het Standard-bestuur om, maar maakte ooit hetzelfde mee met Trond Sollied in 2005. Club verkeerde toen in het ongewisse of hij zijn nog lopende contract zou uitdoen, tot een videoboodschap van Sollied - op vakantie in Griekenland - uitlekte waarin hij zijn overgang naar Olympiakos aankondigde. Club was not amused en startte zelfs een rechtszaak op. Volgens Sollied had die video niet voortijdig mogen uitlekken, bestond eenzelfde video over het ook geïnteresseerde Stuttgart en waren beide video’s niet voor publicatie bestemd mocht hij bij Club Brugge blijven. Kortom: nooit geziene taferelen. Sollied moest zich verantwoorden of hij het imago van Club had geschaad, maar bleef daar stoïcijns kalm onder. “Ik heb toch geen misdaad begaan? Er staat niet in mijn contract dat ik geen stadions mag bezoeken. Het zal nooit het juiste moment zijn om zoiets te zeggen...”

Volledig scherm Trond Sollied kondigde in 2005 zijn vertrek als trainer van Club Brugge naar Olympiakos met een videoboodschap op vakantie in Griekenland. © Yannis Kolesidis

2 • De opvallende ‘timing’ van Hein Vanhaezebrouck naar Anderlecht: “Mijn pennenzak was paars-wit”

Eind september 2017 kondigde AA Gent-preses Ivan De Witte het vertrek van succestrainer Hein Vanhaezebrouck - die met AA Gent de titel in 2015 had gepakt - aan. De resultaten waren niet denderend en er zat ruis op de relatie tussen Vanhaezebrouck en Gent-spelers. Vanhaezebrouck liet De Witte zelf verstaan om de samenwerking beter te beëindigen. Maar de timing was opvallend. Een dikke week eerder had Anderlecht zijn trainer René Weiler de deur gewezen. Waarnemers zagen in het vertrek van HVH bij Gent een strategische zet om de - toen - grootste club van het land te leiden. Eén plus één is twee: een week later kondigde Anderlecht effectief Vanhaezebrouck als nieuwe trainer aan. “Als kind al was mijn pennenzak paars”, zei Vanhaezebrouck. Toch werd de samenwerkint tussen de coach en paars-wit geen onverdeeld succes.

Volledig scherm Hein Vanhaezebrouck vond het in september 2017 welletjes na een succesperiode bij AA Gent. Eén week na zijn vertrek was hij de nieuwe coach van Anderlecht. © Jasper Jacobs / Belga

3 • De flirt van Georges Leekens met drie clubs: “Ik liep met een zak van 5 kg op de rug”

“Alleen als ik tegen een boom rij of als Silvio Berlusconi belt, gaat het niet door.” Zo beloofde Georges Leekens eind mei 2007 aan de media dat hij zeker bij AA Gent zou bijtekenen. Hij bezegelde zijn woorden met een handdruk met manager Michel Louwagie. En toch tekende hij twee dagen later bij Lokeren. Ook was uitgelekt dat hij eerder in diezelfde week een mondeling akkoord had bereikt met Moeskroen. “Ik ben ontgoocheld in de mens Leekens”, zo drukte AA Gent-voorzitter Ivan De Witte zich nog zacht uit. Bij vorige transfers had Leekens al niet de beste reputatie opgebouwd over zijn communicatie, na de vaudeville met Lokeren sloeg hij wel mea culpa. “Dat van die boom zeggen, was een fout van mij. Maar wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Ik was de voorbije dagen mezelf niet meer. Ik liep met een zak van vijf kilogram op mijn rug. Het was een hartverscheurende keuze.”

Volledig scherm Michel Louwagie en Georges Leekens. © Photo News

4 • Felice Mazzu gespot op resto met Anderlecht-top: “Ik had liever meer respect gekregen”

“Als jullie zo presteren met deze maturiteit en ervaring, wil ik geen andere ploeg trainen.” Aldus Felice Mazzu als Union-trainer na 3-1-thuiswinst tegen Anderlecht in de play-offs vorig seizoen. Zijn woorden waren een maand later echter al achterhaald. Na het seizoen onderhandelde Union wel over zijn contract, maar intussen was Anderlecht in de dans gesprongen. Dat verliep wat stiekem, tot een foto van Mazzu met Anderlecht-bazen Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke in restaurant Ogst in Hasselt uitlekte. Wat later was de transfer beklonken en zorgde een financieel dispuut voor ophef. Mazzu kende bij Anderlecht geen succes, maar hij zei ook dat Union niet het onderste uit de kan had gehaald om hem te willen houden. “Ik heb niet beslist om te vertrekken. (...). Ik had liever wat meer respect gekregen na de twee goede seizoenen. Het was de grootste ontgoocheling uit mijn carrière.”

5 • Het mes in de rug van Jess Thorup bij Genk: “Geen ‘ballen’ genoeg om ons te zeggen”

Geen grotere gentleman dan Jess Thorup, zo klonk het in september 2020 bij Genk, dat de Deen een maand na zijn ontslag bij AA Gent aantrok. Thorup voelde een goede klik bij Genk. De resultaten volgden met 11 op 15 punten. Net na de 4-0-zege tegen Eupen praatte Thorup nog in de kleedkamer over de toekomst. Zelf reed hij die avond echter nog richting Denemarken, waar hij een dag later een akkoord bereikte als nieuwe trainer van FC Kopenhagen. Genk was na amper 39 dagen zijn trainer kwijt en zag de transfer als een mes in de rug. De spelers waren boos dat Thorup ze niet persoonlijk ingelicht had. “Hij had geen ‘ballen’ genoeg om het ons te vertellen”, zei Theo Bongonda er toen over. Thorup verklapte later waarom hij dat niet kon doen. “FC Kopenhagen is een beursgenoteerd bedrijf en het was me verboden om iets te zeggen tegen de mensen van Genk. Het zou de koers van het aandeel zwaar kunnen beïnvloeden.”

Volledig scherm Jess Thorup bij zijn aanstelling als trainer van Genk. De stemming bij zijn vertrek 39 dagen later naar FC Kopenhagen is heel wat minder. © Sebastien Smets / Photo News

