Tom Pietermaat klom met Beerschot op van 4de klasse naar 1A (en dat is een half mirakel): “Talloze keren gedacht: nu stop ik”

Europa League AA Gent definitief uitgeteld in Europa League na verlies tegen efficiënte Serviërs

26 november Het is nu definitief: AA Gent zal niet overwinteren in de Europa League. Een dodelijk efficiënt Rode Ster won met 0-2 in de Ghelamco Arena. Al in de openingsminuut waren de Buffalo’s op achtervolgen aangewezen. 0 op 12 dus, volgende week ontvangt het Slovan Liberec in een match die er niet meer toe doet.