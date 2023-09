Tolu schenkt tienkoppig Genk in extremis verdiend punt tegen Anderlecht

Een dik kwartier kregen we een aangename topper tussen Racing Genk en Anderlecht. Tot het moment dat Bram Van Driessche de 18-jarige Bonsu Baah met een tweede gele kaart van het veld stuurde. De Cegeka ontstak in woede en we kunnen ons er iets bij voorstellen. De jonge Ghanees kreeg vroeg in de wedstrijd geel omdat Jan Vertonghen hem als een wildeman het leer wilde ontfutselen na een fout van Baah op Leoni. Van Driessche loste het op door ze allebei geel te geven. Tot daaraan toe, maar om Baah vijf minuten later nóg eens geel te geven omdat hij de voet van Delaney schampte. Zo fluit je een wedstrijd kapot meneer Van Driessche en wek je bij iedereen irritaties op.

Racing Genk was de betere ploeg met elf tegen elf en bleef dat verrassend genoeg met een mannetje minder. Een pluim voor Genk na de midweekse overlevingstocht in Turkije. In afwachting van een diepe spits gooide Wouter Vrancken Joseph Paintsil in de punt. Hij kwam voor rust het dichtst bij een doelpunt. Paintsil stak het veld over, Vertonghen en Debast bleven wijken en Paintsil trof de paal met z’n knal. In die eerste vijfenveertig minuten - waarvan dus een dik halfuur met een man meer - had Anderlecht maar vijf minuten overwicht. Twee kopballetjes van Dolberg, meer leverde dat niet op.

Brian Riemer dropte voor het eerst de Sevilla-connectie in de basis. Ludwig Augustinsson en Thomas Delaney kregen hun eerste basisplaats. Op de flank keerde Dreyer terug in de ploeg na z’n schorsing, aan de overzijde stond opnieuw Flips. Weinig snelheid en explosiviteit bij de paars-witte wingers, maar veel voetballend vermogen. De flankaanvallers krijgen de vrijheid om vaak naar binnen te komen, terwijl de backs dan voor de overlap moeten zorgen. De theorie omzetten in praktijk bleek een pak lastiger, zelfs tegen tien spelers van Genk. Flips kon de goede lijn van de voorbije weken niet doortrekken en ook Dreyer was bleekjes.

Ook na rust bleef Racing Genk het gevaarlijkst. Heynen kreeg een vrije kopkans op aangeven van El Khannouss, maar Dupé hield Anderlecht recht. Riemer bracht eindelijk wat snelheid in de ploeg met Amuzu voor Flips en Vázquez kwam Dolberg aflossen. ‘Ciske’ duwde zijn marktwaarde nog wat omhoog door zijn eerste actie af te ronden met een heerlijke krul in de bovenhoek.

Anderlecht leek tot de 97ste minuut op weg naar een gevleide overwinning en vijftien op vijftien. Tot uitgerekend Tolu Arokodare - u weet wel, de man die z’n medische tests aan het afleggen was bij Anderlecht alvorens toch nog voor Genk te kiezen - een voorzet van Daniel Muñoz tegen de touwen knikte. Een verdiend punt voor Racing Genk dat tot op het eind bleef strijden. Anderlecht moet door dit gelijkspel de leiding in het klassement aan AA Gent laten.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft 1-1 GOAL van Toluwalase Emmanuel Arokodare! Daar is zowaar de gelijkmaker nog! Muñoz - wat een wedstrijd speelt hij - vindt met een ultieme inspanning het hoofd van Tolu. De Nigeriaan knikt aan de tweede paal de gelijkmaker binnen. 1-1. Tolu gaat vieren voor het Anderlecht-vak, dat hem eerder uitfloot. Sor schiet gat in de lucht Met handen en voeten probeert Genk nog aan aan kansen te geraken. Sor krijgt de gelijkmaker op het niets op de slot, maar schiet een gat in de lucht. © Photo News Anders Dreyer wordt vervangen door Mario Stroeykens © Photo News Thomas Delaney wordt vervangen door Amadou Diawara Heynen fel En nu gaat Bryan Heynen fors door op een tegenstander. De middenvelder van Genk krijgt de elfde gele kaart van de match. Gele kaart voor Bryan Heynen Vertonghen frustreert Genk Jan Vertonghen krijgt het op zijn heupen en dribbelt diep tot in de rechthoek. Hij versiert een ingooi en viert dat door al lachend Galarza en Cuesta wat uit te dagen. De Zuid-Amerikanen van Genk laten dit niet gebeuren, waarna Vertonghen zich laat vallen. Een opstootje volgt. Uiteindelijk krijgen Arteaga en Vazquez geel. Gele kaart voor Carlos Cuesta Gele kaart voor Luis Vázquez Gele kaart voor Daniel Muñoz © Photo News Mark McKenzie wordt vervangen door Joris Kayembe © Photo News Anderlecht controleert Genk komt er niet meer aan te passen, terwijl Anderlecht de bal rustig rondspeelt. Joseph Paintsil wordt vervangen door Toluwalase Emmanuel Arokodare Paintsil moet eraf Het ziet Racing Genk niet mee. Na een correcte tackle van N'Diaye blesseert Paintsil zich. Hij probeert het nog even maar kan niet meer verder. Tolu Arokodare komt erin. Vandevoordt redt Genk De ingevallen Vazquez kan koppen op voorzet van Delaney. Vandevoordt voorkomt met een prima redding de 0-2. Even daarvoor kwam diezelfde Vazquez te laat bij een lage voorzet van Delaney.

