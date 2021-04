Toch meer dan vrijblijvend telefoontje: Anderlecht nadert akkoord met Refaelov (maar Antwerp geeft nog niet op)

Wat begon met een vrijblijvend telefoongesprek is intussen veel meer dan dat geworden. Zoals eerder gemeld is Anderlecht stilaan helemaal overtuigd van de meerwaarde van Lior Refaelov, in de zomer einde contract en dus gratis. Niet alleen is hij in België en in de kleinere Europese competities een speler die het verschil kan maken, ook is hij een ervaren, professionele pion die de jongeren kan omringen.

Contract van 2 jaar?

Vandaar dat Anderlecht inmiddels een versnelling hoger schakelde om Refaelov te overtuigen. De onderhandelingen verlopen zeer constructief – Vincent Kompany is gecharmeerd door de ­Israëliër –, in die mate zelfs dat er een akkoord nadert. Het is wel onduidelijk welke overeenkomst RSCA Refaelov biedt. Het is een publiek geheim dat ‘Rafa’ zekerheid wil – zijn familie woont graag in België – in de vorm van een contract van twee seizoenen. Gezien zijn leeftijd (maandag 35) en de coronacrisis zijn zulke deals niet evident voor een speler die in principe niet meer beter lijkt te worden, maar bij Israëlische journalisten valt te horen dat Anderlecht mogelijk wel bereid is mee te stappen in zo’n verhaal.

Mocht Refaelov naar het Lotto Park verhuizen – en dat scenario is dus waarschijnlijk –, dan zou hij er worden herenigd met sportief manager Peter Verbeke. Eerder werkten de twee samen bij Club Brugge. Het blauw-zwarte verleden van Refaelov hoeft overigens niet noodzakelijk een probleem te vormen: ‘Rafa’ gedroeg zich steeds als een gentleman in Brussel, hij was nooit provocatief.

Volledig scherm © Photo News

Kompany kan Refaelov geen ­basisplaats beloven. Als paars-wit Europees voetbal afdwingt – wint Genk dit weekend de beker van Standard, dan is het al zover –, dan zullen er evenwel genoeg wedstrijden op het programma staan en kan Refaelov een goeie mix vinden tussen zijn lichaam rust gunnen en voetballen. ­Anderzijds zou dat ook het ­geval zijn bij Antwerp, maar wat in het nadeel van de ploeg van Paul Gheysens spreekt, is het negatieve voetbal van de laatste maanden. Dan is RSCA attractiever…

Blijft Vercauteren?

Voor u denkt dat de zaak al ­beklonken is: dat is niet het geval. Antwerp heeft Refaelov immers nog niet opgegeven. De perceptie was lange tijd dat Antwerp zich apathisch opstelde in het dossier, maar in werkelijkheid deed het stamnummer één zijn Gouden Schoen een concreet voorstel. Verwacht wordt dat alle partijen ook de komende tijd nog rond de tafel gaan zitten, maar dat zal dan wel moeten gebeuren in een complexe context. Het valt namelijk af te wachten of Frank Vercauteren en Luciano D’Onofrio volgend seizoen nog op de Bosuil werken.

Refaelov wil geen commentaar kwijt, en dat is te begrijpen. Als uitlekt dat hij naar een rechtstreekse concurrent zou trekken, is Antwerp ertoe in staat om hem naar de B-kern te verwijzen. ­Eerder deed de club dat ook al met Simen Juklerød, die een ­akkoord heeft met Genk.

De keuze is nu aan Refaelov: ­Anderlecht, Antwerp, een terugkeer naar Israël of een exotisch avontuur? De laatste signalen wijzen steeds meer richting de ­recordkampioen.

Volledig scherm Refaelov in actie tegen El Hadj (Anderlecht). © Photo News