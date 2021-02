Titelverdediger Antwerp heeft niet veel overschot tegen La Louvière - Tienkoppig Union schakelt Moeskroen in extremis uit

De 1-0 van Mbenza:

De 1-1 van Lazitch:

De 2-1 van De Laet:

Tienkoppig Union knokt zich verdiend voorbij Moeskroen

Rond het uur toonde scheidsrechter De Cremer zich eerst mild voor Gueye. Na een fout op Labeau, die alleen op weg naar doel was, kreeg Gueye slechts geel. Enkele minuten later haalde De Cremer wel de rode kaart boven. Mehlem kwam net iets te laat in een duel met Nlandu en kreeg prompt een strenge rode kaart te zien. Union was even van slag, maar wist dankzij invaller Vanzeir toch de bordjes verdiend in evenwicht te hangen. In de eerste minuut van de blessuretijd liet invaller Nielsen de 2-1 liggen. De middenvelder ging goed Gillekens voorbij, maar trapte op Gueye die op de doellijn stond. Niet getreurd voor Nielsen, want vlak voor affluiten schotelde Vanzeir hem nog een ultieme kans voor en deze keer miste de Deen niet. De wissels van Mazzu pakten dus zeer goed uit en zo is het terecht dat Union een ronde verder gaat in de beker.