Tissoudali draagt doelpunt tegen Club op aan overleden jongetje Rayan: “Heel slecht geslapen”

De vijfjarige Rayan was dinsdagavond 32 meter diep in een waterput gevallen in zijn Marokkaanse dorp Bab Berred, nabij de stad Tamorot. Dagenlang deden reddingswerkers er alles aan om de jongen uit de put te halen, maar zaterdagavond kwam het spijtige nieuws dat Rayan overleden was. Een drama dat ook Tarik Tissoudali niet onbetuigd liet. De Marokkaanse spits van AA Gent scoorde in de topper tegen Club de 0-2 en bracht een eerbetoon aan Rayan door een t-shirt te tonen met de naam van de jongen, een hartje en de boodschap: ‘Wij behoren tot Allah en tot Hem zullen we terugkeren.’

Tissoudali was bij zijn terugkeer dus meteen weer belangrijk voor Gent, maar tevreden over zijn spel was-ie naar eigen zeggen niet. En dat had veel te maken met het vreselijke nieuws over Rayan, aldus Tissoudali bij Eleven Sports. “Ik ben er heel erg mee bezig geweest, heb het nieuws continue live opgevolgd. Ik heb dan ook heel slecht geslapen, waardoor ik na 70 minuten helemaal uitgeput was. Ik kon gewoon niet meer.”

Scheidsrechter Laforge gaf Tissoudali volgens het boekje een gele kaart omdat hij z'n truitje uittrok. “Ik begrijp hem, maar het is dubbel. Hij gaf me een hele preek, terwijl hij net zo goed gewoon geel had kunnen geven. Ik dacht even dat hij het misschien niet zou doen, maar goed, ik begrijp het wel.”

Volledig scherm © BELGA

