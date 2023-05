Tijd voor een vrouw? Onafhankelijk bestuurster Pascale Van Damme meest logische opvolgster als bondsvoorzitter

Paul Van den Bulck (58) neemt ontslag als voorzitter van de voetbalbond. Zijn directiecomité sprak in een open brief over een vertrouwensbreuk nadat Van den Bulck zich op een “denigrerende en intimiderende wijze” had gedragen. De kans bestaat dat de volgende voorzitter een vrouw wordt.

KIJK. Paul Van den Bulck neemt ontslag als bondsvoorzitter

Dinsdagavond klaagde het directiecomité in een open brief aan de raad van bestuur het voorzitterschap van Van den Bulck aan. Hij zou zich te vaak mengen in het dagelijkse beleid en zich verliezen in regels en details. “We voelen geen wederzijds respect en geen vertrouwen van de voorzitter.”

Er loopt ook een interne en externe klacht wegens “pestgedrag” van Van den Bulck ten aanzien van de juridische directrice Peggy Leys.

Op onze vraag om een reactie zei Van den Bulck enkel dat hij zich maandag tegenover zijn raad van bestuur zal verantwoorden en zich verder onthoudt van commentaar. Hij zag in dat zijn relatie met de directie zo vertroebeld was dat er geen oplossing meer mogelijk is.

Volledig scherm Paul Van den Bulck. © Photo News

Van den Bulck was sinds juni 2022 voorzitter van de KBVB. Twee maanden geleden was hij nog een van de drijvende krachten achter het vertrek van toenmalig CEO Peter Bossaert. De voetbalbond zit op dit moment zonder CEO en zonder voorzitter. Die eerste functie zou pas in 2024 ingevuld worden. Na een uitgebreide audit die de komende maanden zal lopen.

Interim Verschueren

Ondertussen is de kans reëel dat de volgende voorzitter een vrouw wordt. De Raad van Bestuur zal alvast polsen of Pascale Van Damme, op dit moment onafhankelijk bestuurster en in het dagelijkse leven topmanager in de IT-sector, de fakkel wil overnemen. Tussen de vele ruzies door maakte Van Damme de voorbije maanden een zeer goede indruk op haar medebestuurders. Ze zou de eerste vrouwelijke bondsvoorzitter zijn. Al is de keuze nog ver van gemaakt. Bovendien: ze moet vooral zélf willen.

Voor het zover is zal er een interim-voorzitter aangeduid worden. Michael Verschueren (eerste vice-voorzitter) neemt in principe de komende zes weken over, tot de algemene vergadering van 24 juni.

Volledig scherm Pascale Van Damme. © InspiringFifty