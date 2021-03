Tienkoppig Genk plaatst zich ten koste van Anderlecht voor bekerfinale tegen Standard

Anderlecht en Genk mochten in het Lotto Park onder hun tweeën uitmaken wie over een maand Standard zou vervoegen in de bekerfinale. Genk eiste in de beginfase de bal op, maar in een gesloten wedstrijd was het erg lang wachten tot de eerste kans. En het was meteen raak: na ruim een kwartier vond Muñoz aan de tweede paal Onuachu. De Nigeriaanse spits raakte de bal niet echt vol, maar wel voldoende om de 0-1 te maken. Na de openingsgoal nam paars-wit het initiatief wat meer in handen, wat ook tot twee mogelijkheden leidde. El Hadj liet de gelijkmaker twee keer liggen. Genk trok zo met een kleine bonus de rust in.