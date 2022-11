Tienkoppig Genk klopt Anderlecht, voorsprong op nummer twee Union bedraagt nu al tien punten

Croky Cup Dramatisch Club sleept zich dankzij Simon Mignolet en Noa Lang na verlengin­gen voorbij Patro Eisden

Dat Simon Mignolet nog maar eens matchwinnaar was, zegt eigenlijk alles. Of hoe Club Brugge in Maasmechelen in de verlengingen aan een drama ontsnapte. “Het moest beter, maar ik heb wel een bepaald karakter gezien", aldus Club-coach Carl Hoefkens.

10 november