Tienkoppig Genk houdt na vroege goal Onuachu stand bij OHL en wipt over Antwerp naar leiding

EUROPA LEAGUE Twee goals en vier assists, ruwe diamant Adingra is de man in vorm bij Union: “Simon is een kleine bom”

Bij Union springt Simon Adingra (20) niet alleen in het oog door zijn geblondeerd kapsel, met twee goals en vier assists in de laatste vier matchen is hij ook de man in vorm. Union slijpt zijn ruwe diamant: “Ik moet me in België bewijzen om in Brighton een kans te krijgen.”

13 oktober