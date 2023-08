Thomas Vermaelen wordt hoofdcoach van Duivels U20, bij U18 wordt hij ook assistent van Sébastien Pocognoli

KIJK. Hij wordt nu al vergeleken met Eden Hazard en met straffe assist luistert Karetsas (15) profdebuut op

Een profdebuut dat hij niet snel zal vergeten. Konstantinos Karetsas heeft op vijftienjarige leeftijd meteen zijn visitekaartje afgegeven. Voor Jong Genk pakte de aanvallende middenvelder, die in onze NEXT GEN-reeks prominent aan bod komt, meteen uit met een geweldige assist. Splijtende pass, goed voor de enige goal van de match tegen SK Beveren op de eerste speeldag in de Challenger Pro League.