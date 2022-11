Thalhammer begint met een zege tegen KV Kortrijk aan zijn ambtstermijn bij KV Oostende, KVK-supporters vragen spelers om uitleg

BEKIJK. De samenvatting van KV Oostende-KV Kortrijk

Oostende kwam met dezelfde aanvallende intenties uit de kleedkamer en met wat geluk kwam de kustploeg weer op voorsprong: een kopbal van Hornby belandde via de paal tegen de knie van McGeehan in doel. Oostende moest àltijd de score uitdiepen, maar Hornby, McGeehan en Ambrose misten keer op keer. Het gebrek aan efficiëntie brak hen bijna zuur op, Watanabe miste oog in oog met Phillips de gelijkmaker. McGeehan schoot in de slotfase nog zijn tweede van de avond tegen de touwen. De zege bleef in Oostende, de druk op Custovic neemt toe. Na de wedstrijd gingen de KVK-supporters in de clinch met hun spelers. Aanvoerder Kristof D’Haene was er het hart van in en verliet in tranen het veld.