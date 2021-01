Terwijl Vanhaezebrouck al lang blij is met een punt, knipoogt Van den Brom na penaltymisser Bongonda: “Die discussie is nu helemaal klaar”

Hein Vanhaezebrouck zag zijn Gentse manschappen 80 minuten lang tegen tien spelen, maar was uiteindelijk nog blij dat de Buffalo’s een punt wegkaapten in de Luminus Arena. Over de tweede helft was hij namelijk echt niet tevreden. “Genk was na de pauze al enkele minuten bezig aan het opwarmen met de physical coach. Wij kwamen buiten na rust en deden gewoon een babbeltje. En dan babbelden we nog vijf minuten verder vooraleer we beseften dat de match terug bezig was. Zó slap, laat dit een les zijn voor de toekomst. Ik zal dat wel aanpakken. Maar onze tweede helft was dus een stuk minder. Al bij al mogen we dus tevreden zijn dat we nog een punt pakken. Hoe raar het ook klinkt. En eigenlijk niets nieuws voor mij... Het is de bevestiging van de voorbije weken. We zijn dominant, maar doen er weinig mee.”