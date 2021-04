Terugblik op de knappe, maar tumultueuze carrière van Steven Defour: “Al heel jong was hij een leider”

Antwerp Dit had een volle Bosuil niet gepikt: de bus parkeren werkt niet elke keer

8:05 Antwerp had zeker kunnen zijn van play-off 1. Winst tegen Anderlecht volstond. Draaide dat even anders uit. “Een offday”, noemde Frank Vercauteren het. We hopen het met hem mee, want op deze manier heeft de Great Old in play-off 1 niks te zoeken. Áls ze er al geraken. Via een ander gameplan misschien? Want wie schrik heeft, krijgt slaag...