Terugblik op 15 jaar Losada in België met 15 bevoorrechte getuigen: “Ik ga Hernan geen kus geven, maar begrijp het als ze elders met veel geld zwaaien”

Jupiler League Eupen niet in zak en as na 3-0-ver­lies: “KV Mechelen was efficiënt, wij niet”

8:00 Balbezit dat goed gebruikt wordt tussen de twee rechthoeken, garandeert geen puntenwinst. Dat ondervond AS Eupen op KV Mechelen. De Panda’s misten de kans op een recordaantal punten voor de club in de reguliere competitie. Aan Stef Peeters lag het niet. De elegante spelmaker met de gouden linker was bij de zaak, maar zijn creativiteit en speldoorzicht bleven onbenut.