Terecht rood? Noa Lang van veld gestuurd nadat hij hand van ref Laforge aanraakt

Croky Cup Kreeg Anderlecht terechte strafschop? Volgens onze huisref Tim Pots wel: “Goed gedaan van de VAR”

De strafschop die Anderlecht in blessuretijd kreeg, zorgde voor wat discussie. Scheidsrechter Lardot legde de bal eerst buiten de rechthoek voor een vrije trap, maar werd gecorrigeerd door de VAR. Onze huisref Tim Pots is formeel: “Goed gedaan van de VAR, want dit was een strafschop.”

4 februari