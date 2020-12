Teodorczyk scoorde 30 goals in topseizoen bij Anderlecht, maar vertrok langs achteruitgang: “Coach mocht me niet”

Belgisch voetbalAlsof het in de sterren geschreven stond. Lukasz Teodorczyk is nét op tijd fit voor de clash van vanavond tegen z’n ex-club Anderlecht. De Poolse spits, op zijn 29ste in Charleroi beland, beleefde de beste periode van zijn carrière bij RSCA. En toch vertrok hij met een wrang gevoel.

Teodorczyk bij Anderlecht is een verhaal van wel en wee. In zijn eerste seizoen (2016-2017) scoorde hij meteen dertig doelpunten in alle competities samen. ‘Teo’ was bepalend voor de landstitel van Anderlecht onder leiding van René Weiler en werd - samen met Henry Onyekuru (toen bij Eupen) - topschutter. In 2017-2018 zakte hij ietwat terug, maar ook dat seizoen was de Pool toch nog goed voor 15 goals.

Ter afronding van dat seizoen nam hij met Polen deel aan het WK in Rusland. Tot daar liep alles volgens plan, maar toen hij zich na de vakantie opnieuw op Neerpede meldde, liep het mis. Hij kreeg te horen dat hij niet langer gewenst was.

Anderlecht, in december overgenomen door Marc Coucke, voer een andere koers en Teodorczyk paste niet meer in het plaatje. “Ik verdiende te veel en bovendien mocht de coach mij niet. Vanhaezebrouck houdt niet van mensen die zijn mening niet delen”, zei hij daar toen zelf over in deze krant.

De veelbesproken middenvinger die Teodorczyk toonde aan de fans van Club.

Tegenslag

Teodorczyk, gevreesd om zijn trefkracht en berucht vanwege zijn explosief gedrag op en naast het veld - zie onder meer de opgestoken middenvinger naar de fans van Club Brugge - ging in de Italiaanse Serie A bij Udinese aan de slag. Daar was hij echter nog slechts een flauw afkooksel van ‘Teo-de-verschrikkelijke’ die we hier hadden meegemaakt, al had tegenslag daar ook wel mee te maken.

De Poolse spits kreeg een hernia, scoorde in 2018-2019 slechts één doelpunt en vorig seizoen zelfs geen enkel. Het deed hem op een zijspoor belanden in Udine. Een uitleenbeurt aan Charleroi moest de topspits in Teo weer wekken.

Teo in actie tegen Cercle. Afgelopen dinsdag maakte hij zijn eerste minuten van het seizoen.

Maar dat lukte voorlopig nog niet. Door omstandigheden, opnieuw. Teo was geblesseerd (achillespees) en keerde een tijdlang terug naar zijn thuisland Polen. Eens hersteld en weer in België, moest de aanvaller een conditionele achterstand wegwerken.

Pas ruim 2,5 maand nadat zijn huurovergang beklonken werd, kwam Teodorczyk uiteindelijk aan spelen toe voor de Carolo’s. Afgelopen dinsdag viel hij enkele minuutjes in tegen Cercle Brugge. Reken maar dat hij vanavond op meer hoopt tegen RSC Anderlecht.

Belhocine en Teodorczyk werkten ook al samen bij Anderlecht.

