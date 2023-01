Teddy Teuma, meer dan ooit ‘Mister Union’: “We hebben een identiteit die nog jaren zal aanhouden”

Vandenhau­te zet stap terug en wordt “niet-uitvoerend voorzitter”: “Ik had meer mijn best moeten doen om Kompany te houden”

Wouter Vandenhaute zet een stap terug en wordt “niet-uitvoerend voorzitter” van Anderlecht na de hevige kritiek van de achterban. De dagelijkse leiding komt nu in handen van CEO’s Kenneth Bornauw en Jesper Fredberg. In een uitgebreide reactie praat Vandenhaute openlijk over het afscheid van Vincent Kompany, de toekomst van Jean Kindermans en de woede van de fans. “Niemand is groter dan de club. Ik wil mezelf in vraag stellen.”

