Taboeloos interview met Pro League-CEO Pierre François: “De macht van de grote clubs is niet per se een slechte zaak”

Pierre François is, zoals zijn kostuumkeuze doet vermoeden, een jurist. Een man van de ratio en reglementen. Niet van de grote emoties. Maar net wanneer de bandopnemer uit staat, en het in het nagesprek over zijn mooiste voetbalherinnering gaat, begint Pierre François te glunderen. “Toen ik jong was, deed ik mee met de Mundial voor advocaten in Marrakesh. We stonden in de finale tegen de Duitsers. We moesten een hele match lang achter de bal lopen. Áfgezien dat we hebben. Maar op het einde wonnen we. En stonden we te blèten als een bende schapen.”