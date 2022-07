Sven Kums scherp voor arbitrage na dubieuze momenten: “Sommige beslissingen waren onbegrijpelijk”

Bij AA Gent waren ze niet te spreken over ref Lawrence Visser en VAR Arthur Denil. “Ik moet oppassen met wat ik zeg, anders kan ik nog geschorst worden”, begon Sven Kums cynisch. “Kijk, voor de competitiestart krijg je uitleg over bepaalde fases tijdens een meeting. Toen is gezegd dat het altijd penalty is als een speler hands maakt met een armbeweging, weg van het lichaam en naar de bal. Dat was nu toch het geval bij mijn vrijschop en Emond? De ref zei dat het voor hem duidelijk geen strafschop was. De VAR werd niet gecontacteerd en greep ook zelf niet in. Nochtans zijn de richtlijnen duidelijk, toch? Ik kan dit niet begrijpen.”

Dat Standard een strafschop kreeg na een tackle van Jordan Torunarigha op Amallah kon Kums “nog enigszins begrijpen”. “Als je heel lief bent, tenminste. Jordan raakte zijn tegenstander, ja. Maar hij speelde wel eerst de bal.”

“Maar dan begrijp ik helemaal niet waarom die laatste fase geen strafschop is”, ging Kums door. “Bodart had gewoon geen bal. Het was een duidelijke slag in het gezicht van Torunarigha. Hij lag bewusteloos op het veld en is nu naar het ziekenhuis. (zucht) Er waren fases vandaag die in ons nadeel waren. En dat is niet de eerste keer.”

Hoe dan ook gaf AA Gent in het slot nog zélf de zege uit handen. “Daar moeten we ook veel scherper verdedigen. Je weet dat die voorzet komt. Dussenne kreeg te veel vrijheid. Dat moeten we onszelf aanwrijven. We moesten dichter bij de man (Canak, red.) zitten, zeker omdat we wisten dat het voor Standard de laatste kans was. We hadden veel energie verbruikt om van 1-0 naar 1-2 te gaan. Wat overigens verdiend was. Dit is bijzonder jammer.”

Sven Kums hekelde de arbitrage.