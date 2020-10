Sven Kums na pandoering: “Vijf tegendoelpunten, dat is schandalig”

Sven Kums zuchtte eens diep na de 5-2-nederlaag tegen Cercle Brugge. AA Gent was alweer in hetzelfde bedje ziek. Defensief liep het voor geen meter. “Het zijn altijd dezelfde fouten die terugkomen. Vijf tegendoelpunten. (denkt na). Dat is schandalig. Van in begin van het seizoen slikken we te veel tegendoelpunten. Dat heeft niets te maken met enkel de verdediging, de hele ploeg maakt hier fouten. Zo kan je gewoon geen wedstrijden winnen (...) Elke kleine kans was bijna goal... Dusja...”

De Decker: “Gezondigd tegen basisprincipes van het verdedigen”

Ook AA Gent-coach Wim De Decker weet waar vandaag alweer het schoentje wrong. “De vermijdbare tegengoals hé. Al moeten we ook zeggen dat we in de eerste helft een bepaalde agressiviteit misten in de duels. Maar iedere keer als we denken dat we beter in de wedstrijd komen en kansen creëren, zijn er die vermijdbare doelpunten. Soms geven we ze gewoon in cadeauverpakking weg. We werken daar al vele weken lang en hard op, maar dat moet duidelijk nog harder gebeuren. Ik blijf mijn spelers tot op een zekere hoogte verdedigen, maar het is gewoon een feit dat er tegen bepaalde principes van het pure verdedigen gezondigd wordt”, aldus De Decker.

Paul Clement: “Onze referentiematch? Dat is Moeskroen veel meer”

De 5-2-overwinning van Cercle Brugge tegen AA Gent kwam dan misschien mede tot stand door de defensieve problemen van de bezoekers, maar niet minder door het uitstekende voetbal dat de Vereniging opdiste. Sinds Cercle in de zomer van 2018 zijn terugkeer maakte in de hoogste divisie, legde groen-zwart nog geen betere prestatie op de mat dan tegen de Buffalo’s. Toch wilde coach Paul Clement, de architect van het ‘new look’ Cercle, niet van een referentiematch horen.

“We deden het goed, ook omdat we een tegenstander hadden die wilde voetballen”, oordeelt de Engelse coach. “Een ploeg die normaal gezien hoger gerangschikt zou moeten staan en waar wij ons moesten tegen overtreffen. Maar de wedstrijden tegen pakweg Club Brugge, Standard of dit AA Gent, zijn voor mij niet de referentiematchen voor Cercle. Onze komende match, tegen Moeskroen, is dat eigenlijk veel meer. Een gevaarlijke opdracht, precies omdat die ploeg het moeilijk heeft en velen verwachten dat we dat varkentje wel even zullen wassen.”

Met vijf overwinningen in negen wedstrijden klimt Cercle eventjes over Antwerp, OHL en Anderlecht naar de vijfde plaats in de rangschikking.

“Ons parcours is mooi. Voor de tweede keer dit seizoen al laten we twee zeges ‘back to back’ optekenen. In Eupen was onze prestatie ook al goed.” (LUVM)

Volledig scherm Sven Kums © RV