Super Sunday staat voor de deur: neem deel aan de Gouden 11 en maak kans op schitterende prijzen

Op tweede kerstdag diende KV Kortrijk leider Racing Genk haar tweede competitienederlaag toe. Het was van de openingsspeeldag geleden dat de Limburgers aan het kortste eind trokken. Toen verloren ze - onverdiend - met 3-2 op het veld van Club Brugge. Zondagmiddag kijken beide grootmachten elkaar opnieuw in de ogen. Kan Genk revanche nemen of begint kersvers T1 Scott Parker met een overwinning aan zijn ambtstermijn bij blauw-zwart?

Anderlecht hoopt eindelijk eens de Brusselse derby winnend af te sluiten. Het zou goed zijn voor het vertrouwen van de recordkampioen, want de laatste vijf derby’s won Union allemaal. Bij de Unionisten is het vooral uitkijken naar de prestatie van Dante Vanzeir. De pijlsnelle aanvaller wordt intussen ook het hof gemaakt door New York Red Bulls.

“Maar het seizoen is al lang bezig. Kan ik nog wel winnen?”

Absoluut: elke speeldag opnieuw zijn er mooie prijzen te winnen voor de top 75 van de speeldagrangschikking.



Waag jij ook je kans?

Hoe deelnemen aan de Gouden 11?

Stap 1: Ga naar www.gouden11.be en stel je team samen.

Stap 2: Begin na te denken over jouw ideale ploeg, waarmee je denkt zo hoog mogelijk te scoren. Je moet vijftien spelers selecteren met een budget van 250 miljoen euro. Er mogen wel maar twee spelers per ploeg deel uitmaken van jouw Gouden 11. Probeer dus tactisch sterk te zijn.

Stap 3: Als je jouw ploeg gemaakt hebt, moet je enkel nog beslissen wie je aanvoerder wordt. Je aanvoerder kan je per speeldag veranderen en levert je extra punten af.

Stap 4: Als alles in orde is, moet je jouw deelname nog bevestigen door te betalen. Wil je meedoen aan de Gouden 11, dan kost dat 9,99 euro. Teams doen pas écht mee van zodra de betaling ontvangen is.

Stap 5: Amuseer je met de Gouden 11. Na iedere speeldag kun je jouw behaalde punten bekijken en ontdekken of je een prijs wist te bemachtigen.

Volledig scherm Zal Vincent Janssen deel uitmaken van jouw Gouden 11-ploeg? © BELGA

