STVV zet OH Leuven met 2-0 opzij en zet goeie reeks verder

Independer.be Besparen op je autoverze­ke­ring: heeft het zin om aanvullen­de verzekerin­gen op te zeggen?

Nu alle prijzen fors de hoogte in gaan, zoeken velen naar manieren op vaste kosten te besparen. Je verzekeringen eens onder de loep nemen, is bijvoorbeeld een goed idee. Hoeveel bespaar je door je autoverzekering met rechtsbijstand of je bestuurders- of bijstandsverzekering te schrappen? En is het verstandig om dat te doen of behoud je ze beter? Independer.be adviseert.

17 februari