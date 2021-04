STVV-verdediger Caufriez komt met voet onder mes van grasmaaier terecht

Voetbal Voetbal Vlaanderen komt met speeldata 2021-2022 op de proppen: 4-5 september eerste speelweek­end

30 maart Voetbal Vlaanderen plant de start van het seizoen 2021-2022 in het jeugd- en amateurvoetbal (tweede en derde nationale, plus provincies) in het weekend van 4 en 5 september. Dat maakte de federatie vandaag bekend.