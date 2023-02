STVV-supporter heeft ziekenhuis verlaten na val uit de tribunes

INTERVIEW. Dimitri De Condé over Genk, stress en de titel­strijd: “Ik zeg het al sinds augustus: ‘Wie voor Union eindigt, is kampioen’”

Anderhalf uur vloog voorbij. Dimitri de Condé (48), de ‘Head of Football’ van leider Racing Genk, praat over ‘Leven en Werk’. Over het dossier dat het meeste voldoening schonk, maar ook het meest frustreerde. Over de titelstrijd. En over de stress tijdens z'n job. “Vorig jaar heb ik echt op de rand gebalanceerd.”