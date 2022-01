STVV maakt komaf met 'zwarte beest' Seraing en doet goeie zaak in de stand

Delen per e-mail

De opdracht vooraf was duidelijk, zowel voor STVV als Seraing: winnen. Beide teams pakten in hun laatste 7 matchen amper 3 punten. Vooral voor Seraing, dat voorlaatste staat, een match van levensbelang. De Limburgers verloren de twee eerdere confrontaties met Seraing, wees maar zeker dat coach Hollerbach zijn troepen op scherp had gezet.

Dat ze met de rug tegen de muur stonden te voetballen, was duidelijk merkbaar in het eerste halfuur. Geen enkele bal tussen de palen. De eerste échte kans ging er ook meteen in. Knap balletje van Reitz, Hayashi werkte tussen de benen van Dietsch binnen. Een paar minuten later stond het al 1-1 dankzij Nadrani, ook de ruststand.

STVV had wel het overwicht, maar ook in de tweede helft waren de kansen schaars. Aan de overkant kwam Mikautadze nog twee keer dicht bij, maar hij zette Schmidt niet aan het werk. ‘t Was niet het dagje van de spits.

Christian Brüls toonde zich op dat moment nog maar eens de belangrijkste pion bij de Kanaries. Bij een zoveelste infiltratie in de box werd hij foutief afgestopt door Nsambu (net als tegen Union, trouwens). Penalty. En die zette hij zelf feilloos om. 2-1, en of die deugd deed. In de laatste seconden maakte Hara er nog 3-1 van op de counter. STVV heeft zo weer wat meer ademruimte en zet Seraing al op 8 punten.

