STVV klimt in een knotsgekke slotfase nog naar 2-3 en graait zo drie belangrijke punten mee bij Westerlo

ANDERLECHT Anderlecht in diepste crisis ooit, maar voorzitter Vandenhau­te wil niet weten van overgangs­sei­zoen: “Europees voetbal blijft de ondergrens. Ja, dat zit er nog in”

Het liefst van al werkt hij in de luwte, maar als het kot bijna letterlijk in brand staat, moet de voorzitter komen blussen. Wouter Vandenhaute gaf tekst en uitleg bij het ontslag van Felice Mazzu en de zoektocht naar een opvolger. “De tijd dat Anderlecht zich meer kon permitteren dan de rest komt niet meer terug. We moeten dagelijks onze borst nat maken en die cultuur is er nog te weinig.”

24 oktober