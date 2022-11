STVV gaat op en over een tienkoppig Seraing, dat alleen laatste wordt

Seraing nam door het gelijkspel van Zulte Waregem op het veld van KV Mechelen de rode lantaarn virtueel over van Essevee. Tegen STVV hoopten ze de drie punten thuis te houden. De eerste helft had weinig om het lijf, maar in de absolute slotfase van die eerste periode kregen we heel wat spektakel te zien. Mvoué kreeg in minuut 44 zijn tweede gele kaart onder de neus gestoken. Iedereen dacht vanaf dat moment dat Seraing een vogel voor de kat was, maar amper een minuut later stonden de Mettalo’s op voorsprong. Schmidt kon een poging van Poaty nog pareren, maar Vagner was goed gevolgd en trof raak.