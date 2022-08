STVV breidt ongeslagen reeks uit op het veld van KV Kortrijk: Truienaars verloren al twaalf wedstrijden op rij niet

KV Kortrijk speelde vandaag, door de blessure van Alexandre De Bruyn, voor het eerst in een 3-4-3 formatie. Radovanovic en Selemani - die azen op een transfer - begonnen in de basis. De wedstrijd kwam traag op gang, maar op het halfuur kreeg de thuisploeg twee grote mogelijkheden op de openingstreffer. Maar zowel Gueye als Selemani werkten te onbesuisd af. STVV hield vooral de bal in de ploeg en kon voor de rust niet echt dreigen. Enkel Hayashi trapte voorlangs en Bruno kopte het leer nipt over de kooi van Ilic. Een brilscore was al bij al een logische ruststand.

Na de rust was STVV gevaarlijker en had de wedstrijd meer om het lijf. Boya zette spectaculair zijn voet tegen een voorzet vanop rechts, maar Ilic toonde nog maar eens waarom hij een betrouwbaar sluitstuk is. Ook Koita nam hem onder vuur met een afstandsschot dat hem typeert. De Servische goalie had andermaal een uitstekende parade in huis. Tien minuten voor affluiten zag Frank Boya zijn moment gekomen. De centrale middenvelder krulde het leer tegen de paal. Kortrijk kwam ook een paar keer opzetten in de tweede periode, maar beide ploegen kwamen niet tot scoren. Volgende week trekt KV Kortrijk naar het Dudenpark om Union partij te geven. STVV krijgt Anderlecht over de vloer.