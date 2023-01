Straffe transfer: Genk verliest topschutter Onuachu voor 21 miljoen euro aan Southampton, vervanger in aantocht

KIJK. Genk verliest Onuachu

Southampton, hekkensluiter in de Premier League, was na een eerdere afwijzing bereid om ver te gaan voor de Nigeriaanse targetman van Racing Genk. Ver betekent: 18 miljoen euro plus drie miljoen aan bonussen. De deal raakte vandaag - op Transfer Deadline Day - rond. De leider in de Jupiler Pro League verliest met Onuachu 16 doelpunten in 19 wedstrijden een belangrijk wapen in de strijd om de titel.