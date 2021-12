Storck leidt eerste training bij Racing Genk en zit morgen al op bank in cruciaal Europa League-duel

Harde(re) hand

Storck is een bekende naam in onze competitie. De voorbije jaren verrichtte hij uitstekend werk bij Moeskroen (2018-2019) en Cercle Brugge (2019-2020). Beide teams wist hij uit een verloren positie nog te redden in de hoogste klasse. Vorig seizoen was hij actief bij de Slovaakse topclub DAC. Genk benadrukt dat Storck staat “voor herkenbaar en dynamisch voetbal”. De Duitser was in het verleden al verschillende keren kandidaat om over te nemen bij de Limburgers.

Storck is trouwens een heel andere coach dan Van den Brom. Wie zich in Club Med waant, zal de Duitser snel met de voeten op de grond zetten. Het welbekende schokeffect is in deze context wel degelijk op z’n plaats. Compromissen zijn uit den boze bij Storck, it’s my way or the highway. Check dat maar eens bij Cercle of Moeskroen. Bij zijn aankomst in Brugge toonde Storck zich onverbiddelijk voor spelers die fysiek niet in orde waren. Rudy Cossey, ex-assistent bij Cercle Brugge, herinnert zich de modus operandi van Storck. “Hij zei van in het begin: ‘Ik ben de baas, en ik beslis.’ Soms is hij daarin meedogenloos. Spelers die hem niet volgen, spelen niet.”