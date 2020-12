Stillegging competitie niet aan de orde volgens Pro League: “Protocol functioneert perfect bij 80 procent van clubs”

Belgisch voetbalHet lijkt de slechte kant op te gaan bij de Belgische voetbalclubs. Beerschot, Eupen, KV Mechelen en Club Brugge zagen de voorbije dagen weer een stijgend aantal spelers en stafleden positief testen op het coronavirus. Toch is de situatie nog niet problematisch, aldus Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League. “Laat ons de zaken in perspectief bekijken.”

De toenemende besmettingen bij Eupen en co zijn volgens Van Bever geen reden tot paniek. “Elke dag hebben onze dokters contact met de teamdokters van de verschillende clubs. We hebben 26 teams en op dit ogenblik is er een stijging bij vier ploegen. Dus laat ons ook de zaken in perspectief bekijken”, aldus de woordvoerder van de Pro League. “Die vier teams vragen we nu extra aandacht. Maar over het algemeen lopen de zaken in deze periode nog altijd goed.”

Toch heeft ook de Pro League geen zekerheid op een afname van het aantal coronagevallen. “Uiteraard, maar niemand heeft die garanties. Wij hebben een sterk protocol”, aldus Van Bever. “De clubs worden tweemaal per week getest. Dat sluit niet uit dat er een uitbraak kan zijn. We zijn er wel van overtuigd dat we door het werk van onze dokters en de clubs een groot aantal uitbraken kunnen verhinderen of tijdig in de kiem kunnen smoren.”

Stopzetting competitie niet aan de orde

Bijkomende maatregelen behoren volgens de Pro League altijd tot de mogelijkheden. “Daar zijn we naar aan het kijken. Een eerste stap is dat de beschreven maatregelen strikt worden opgevolgd. Het is een vrij recente ziekte, er zijn altijd zaken die nieuw zijn. Nieuwe maatregelen zijn dus niet uitgesloten.”

Speculaties over een mogelijke stillegging van de competitie verwijst Van Bever naar de prullenmand. “Dat is niet aan de orde. Het protocol functioneert perfect bij 80 procent van de clubs. Die kijk op de zaak mogen we ook niet verliezen.”

Volledig scherm Mechelen-coach Wouter Vrancken zag zowat zijn hele technische staf positief testen. © BELGA