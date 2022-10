Steven Defour voor vuurdoop als hoofdcoach van KV Mechelen: “Nooit een goed moment om te starten”

Natuurlijk was de wedstrijd tegen Standard van morgenavond een voetnoot op zijn persbabbel. Meer ging het over zijn nieuwe rol als T1 en het dagverloop gisteren. “We hebben in de eerste plaats de wedstrijd besproken en de training in elkaar gestoken voor de spelers, die in Gent niet speelden. Nadien kwam de vraag van het bestuur om over te nemen. Sinds vorig jaar krijg ik vaak de vraag of ik T1 zou willen worden. Dit seizoen is dat gevoel gegroeid. De wedstrijd op Club (als T1-ad interim, red.) was een van de bevestigingen dat ik voelde dat ik er klaar voor was.”