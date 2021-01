Steven Defour (KVM) na zware nederlaag tegen Standard: “Hopen dat het seizoen zo snel mogelijk gedaan is”

Defour maakte zijn wederoptreden na een maand blessureleed. Daarmee is al het positieve gezegd voor KV Mechelen. “We waren niet fris, liepen maar wat in het rond. Neen, er zat geen schwung in ons spel”, aldus de ervaren middenvelder. “Misschien is dat wel normaal na een zware match op het besneeuwde veld van Charleroi. Maar we mogen vooral niet tevreden zijn met wat we vandaag op de mat hebben gelegd."

“In onze vorige vier matchen stonden we defensief sterk, nu slikken we drie goals in pakweg tien minuten. Dat mag niet gebeuren, ook al is het tegen een sterke ploeg als Standard. Ik hoop dat we weer met de voeten op de grond staan en de match tegen Eupen komend weekend kunnen winnen.”

KV Mechelen kwam na een dikke twintig minuten op achterstand. Kort na de pauze ging Yannick Thoelen dan weer pijnlijk in de fout. “Dat weet hij zelf ook wel. We mogen niet kwaad zijn op hem”, vond Defour. “Yannick heeft ons al vaak rechtgehouden, en ik ben er zeker van dat hij dat zaterdag weer zal doen.”

Na de 0-2 ging het snel. Malinwa liet het hangen en slikte nog eens twee tegendoelpunten. “Dit was een offday van de volledige ploeg”, baalde Defour.

Het verlies tegen Standard kwam hard aan in Mechelen, dat een seizoen vol ups en véél downs draait. “Het is een moeilijk seizoen, ja. We zitten in de hoek waar de klappen vallen. (denkt na) Het enige wat we kunnen doen is ons vastklampen en ervoor zorgen dat het seizoen zo snel mogelijk gedaan is (Lees: dat KV zo snel mogelijk zeker is van behoud, red.), zodat we aan het volgende kunnen beginnen. We mogen nu niet te lang blijven stilstaan bij deze nederlaag.”

Volledig scherm © Photo News