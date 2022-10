“Sterk VAR-werk, maar Derijck verdiende rood”: onze huisref Tim Pots verklaart bizarre VAR-interventie aan de Gaverbeek die minutenlang duurde

Belgisch voetbal Mario ‘El Pistolero’ González, student, puzzelaar en topschut­ter in de Jupiler Pro League: “Ik ben anders dan veel collega-voetbal­lers”

There’s a new sheriff in town. Mario González (26), ‘El Pistolero’ van OH Leuven. Z’n universitaire studies staan ‘on hold’, ondertussen knalt de Spanjaard de ballen vlot tegen de netten voor de ploeg uit de studentenstad. Sinds gisteren is hij alleen topschutter in de Jupiler Pro League. “Ik spiegel me aan Fernando Torres.”

19 oktober